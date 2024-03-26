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Збірна України перемогла Ісландію і вийшла на Євро-2024

23:41, 26 березня 2024
Збірна України з футболу перемогла команду Ісландії 2:1 у фіналі кваліфікації на Євро-2024.
Збірна України перемогла Ісландію і вийшла на Євро-2024
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У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу в тяжкому матчі здолала Ісландію у фіналі плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року і вийшла до основної частини турніру.

Гра, яка відбулася на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав», завершилась з рахунком 2:1.

Ісландці вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі.

Після перерви команда Сергія Реброва зуміла зрівняти рахунок і переламати хід зустрічі. На 54-й хвилині забив Віктор Циганков, а на 84-й хвилині переможний м'яч забив Михайло Мудрик.

Україна – Ісландія – 2:1

 Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Циганков (Таловєров, 88), Маліновський (Зінченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Ісландія: Вальдімарссон – Пальссон, Інгассон, Гретарссон, Торарінссон (Фінссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Еллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

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