McDonald’s відкриє шість нових ресторанів в Україні

Нові заклади з’являться в Чернівцях та Ужгороді.

У 2024 році McDonald’s планує відкрити в Україні шість ресторанів. Нові заклади з’являться в Чернівцях та Ужгороді. Це єдині обласні центри, в яких досі не має цих закладів. Про це розповіла під час прес-конференції в Києві CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, повідомило Forbes.ua.



«У 2023 році McDonaldʼs інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів 1 млрд грн. Всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав від головного офісу. Плануємо розвиватися не лише в областях, але й в сателітах Києва», – додала Юлія Бадрітдінова.

В Чернівцях заклад McDonald’s розташують на проспекті Незалежності неподалік від готелю «Турист». Ресторан швидкого харчування у Чернівцях буде двоповерховим. У приміщенні облаштують дитячий майданчик, а також McDrive.

Керівництво McDonald's попередньо планує набрати 130 працівників. В Ужгороді заклад McDonald’s планували відкрити на вулиці Ужанській.

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