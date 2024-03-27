На Кіровоградщині керівник підприємства відповідатиме у суді за забруднення земель зі збитками у 3,5 млн гривень

Ексдиректора товариства судитимуть за забруднення та псування земель, що спричинило шкоду довкіллю.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На Кіровоградщині судитимуть ексдиректора товариства, який взяв в оренду землю та порушив визначені межі сміттєзвалища, що призвело до забруднення земель. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що у 2021 році Олександрійська міська рада уклала з підприємством обвинуваченого договір про надання послуг із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища у місті.

Товариство допустило зберігання відходів у несанкціонованих місцях, вийшовши за відведені під сміттєзвалище межі. Це призвело до засмічення земель твердими побутовими та нетоксичними промисловими відходами. Засмічені відходами земельні ділянки мають сільськогосподарське призначення і є землями запасу територіальної громади.

За висновком експертизи, протиправні дії спричинили довкіллю майнову шкоду на понад 3,5 млн грн.

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