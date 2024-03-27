В Кировоградской области руководитель предприятия будет отвечать в суде за загрязнение земель с убытком в 3,5 млн гривен

Экс-директора общества будут судить за загрязнение и порчу земель, что повлекло вред окружающей среде.

В Кировоградской области будут судить эксдиректора общества, который взял в аренду землю и нарушил определенные пределы свалки, что привело к загрязнению земель. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в 2021 году Александрийский городской совет заключил с предприятием обвиняемого договор о предоставлении услуг по содержанию и захоронению бытовых отходов на территории свалки в городе.

Общество допустило хранение отходов в несанкционированных местах, выйдя за отведенные под свалку границы. Это привело к засорению земель жесткими бытовыми и нетоксичными промышленными отходами. Засоренные отходами земельные участки имеют сельскохозяйственное предназначение и являются землями запаса территориального общества.

По заключению экспертизы, противоправные действия нанесли окружающей среде имущественный ущерб более чем на 3,5 млн грн.

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