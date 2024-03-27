Судей апелляционного админсуда привлекли к ответственности за нежелание разобраться в сути исковым требований

Жалобу на коллегию судей Третьего апелляционного административного суда подала судья в отставке еще в 2020 году.

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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 марта 2024 года привлекла к ответственности судей Третьего апелляционного административного суда Людмилу Божко, Ольгу Лукманову и Юлию Дурасову.

Автором жалобы на коллегию судей была судья Знаменского горрайонного суда Кировоградской области в отставке Наталья Попова.

Как говорится в решении дисциплинарной палаты, 15 апреля 2020 года Второй Сенат Конституционного Суда вынес определение по делу № 2-р (II)/2020 относительно конституционных жалоб судей в отставке Надежды Мельничук, Лилии Григорьевой и Марины Клименко. Данным решением КСУ признал неконституционной отмену права на получение судьями в отставке выходного пособия в размере 10 месячных зарплат, введенную в марте 2014 года.

После указанного решения КСУ, Наталья Попова составила и направила в Третий апелляционный административный суд заявление о пересмотре постановления Днепропетровского апелляционного административного суда от 5 апреля 2016 года по своему прежнему иску в связи с исключительными обстоятельствами.

2 июля 2020 года коллегия судей Третьего апелляционного административного суда в составе Людмилы Божко, Юлии Дурасовой и Ольги Лукмановой отказалась удовлетворить это заявление судьи в отставке.

Как следует из решения Третьего апелляционного административного суда от 2 июля 2020 года, суд пришел к выводу, что обстоятельства, ставшие основанием для обращения Натальи Поповой с заявлением о пересмотре прежнего решения суда, не относятся к вновь открывшимся обстоятельствам. Решение же КСУ по делу № 2-р (II)/2020 от 15 апреля 2020 года не изменило правового регулирования спорных правоотношений и не доказывает, что судом ранее были допущены ошибки при рассмотрении спора.

Но при этом 4 сентября 2020 года указанная коллегия судей исправила описки во вступительной, описательной, мотивировочной и резолютивной частях собственного решения, указав, что заявление Натальи Поповой рассматривалось судом все же в связи с исключительными обстоятельствами, а не вновь открывшимися.

На обоснование указанного определения суд указал, что согласно требованиям статьи 253 Кодекса административного судопроизводства суд, постановивший судебное решение, может по собственной инициативе или по заявлению участника дела или иного заинтересованного лица, исправить допущенные в судебном решении этого суда описки, очевидные арифметические ошибки независимо от того, вступило ли судебное решение в законную силу или нет.

После этого Наталья Попова обратилась как с кассационной жалобой в КАС ВС, так и с жалобой на действия судей в Высший совет правосудия, поскольку действия и решения коллегии судей были непонятны для нее.

20 декабря 2021 года КАС ВС отменил как постановление Третьего апелляционного административного суда от 2 июля 2020 года, так и постановление от 4 сентября 2020 года.

Верховный Суд пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции не допустил описку, а фактически пересмотрел судебное решение не по исключительным обстоятельствам, как просила истец, а по вновь открывшимся. К тому же определением от 4 сентября 2020 года апелляционный суд допустил изменение содержания судебного решения, что не может считаться опиской.

Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело относительно коллегии судей еще в октябре 2020 года. Однако завершить рассмотрение дела в прошлом составе Высшему совету правосудия не удалось.

Дисциплинарное дело в отношении судей Третьего апелляционного административного суда рассмотрела уже Вторая дисциплинарная палата ВСП в новом составе.

Дисциплинарная палата отметила, что не было установлено обстоятельств, свидетельствующих об умышленности действий судей Людмилы Божко, Юлии Дурасовой и Ольги Лукмановой. Вместе с тем, дисциплинарная палата считает, что нарушения были совершены судьями в результате грубой халатности.

«Проявления судейского произвола необходимо отличать от добросовестной судейской ошибки, то есть ошибки без признаков умысла или грубой халатности. Добросовестность указывает на то, что судья действовал добросовестно – с надлежащим отношением к своим обязанностям установил фактические обстоятельства, подлежащие правовой оценке, оценил доказательства и истолковал закон, но допустил ошибку, которая не была столь очевидна и однозначна», - отмечено в решении дисциплинарной палаты

Учитывая указанные обстоятельства, Вторая Дисциплинарная палата пришла к выводу о наличии в действиях судей Третьего апелляционного административного суда состава дисциплинарного проступка, определенного пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (преднамеренное или вследствие грубой халатности участие в принятии судебного решения, нарушение прав человека и основных свобод или другое грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям).

В итоге, все трое судей Третьего апелляционного административного суда получили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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