Алексея Данилова переводят на другое направление, - Зеленский

Алексей Данилов после увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны будет переведен на другое направление.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Алексей Данилов, который ранее был уволен с должности секретаря СНБО, переводят на другое направление.

Куда именно переведут Данилова, он не уточнил.

«Благодарю Алексея Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление – об этом позже», – сказал Зеленский в обращении.

Президент добавил, что новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко.

"Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны", - отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.