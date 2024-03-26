Олексія Данілова переводять на інший напрямок, — Зеленський

Олексій Данілов після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони буде переведений на інший напрямок.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Олексія Данілова, якого раніше було звільнено з посади секретаря РНБО, переводять на інший напрямок.

Куди саме переведуть Данілова, він не уточнив.

«Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрям — про це пізніше», — сказав Зеленський у зверненні.

Президент додав, що новим секретарем РНБО було призначено Олександра Литвиненка.

«Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони», — зазначив Президент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.

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