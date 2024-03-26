Практика судів
  1. У світі

Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії «Шор» брати участь у виборах

19:29, 26 березня 2024
Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь у виборах членам заборонених партій.
Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії «Шор» брати участь у виборах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Молдови визнав незаконними поправки до Виборчого кодексу, які позбавили права брати участь у виборах членів заборонених політичних формувань, зокрема колишніх представників партії "Шор". Такий вердикт оголосила за підсумками засідання голова суду Домніка Маноле, передає NewsMaker.

Рішення молдовського Конституційного суду стосується поправок до Кодексу про вибори, ухвалених у жовтні 2023 року. Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження участі у виборах представників неконституційних партій.

Того ж дня через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до Кодексу про вибори зареєстрували в парламенті Молдови й ухвалили в обох читаннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі про єдиний статус суддів в Україні

Реорганізація, ліквідація або інше фактичне припинення діяльності суду не позбавляє статусу судді кожного з його суддів, - Конституційний Суд.

Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів

Комітет з нацбезпеки не підтримав ідею з бронюванням адвокатів та поправку Ярослава Железняка стосовно бронювання чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних організаціях.

Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Олександра Литвиненка звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки у зв’язку з призначенням секретарем РНБО.

Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО

Президент звільнив Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У Верховній Раді заблокували підписання закону про повторний медогляд обмежено придатних

Народні депутати пропонують скасувати голосування за закон, який передбачає повторний медогляд обмежено придатних чоловіків та виключає членів ЛКК з числа суб’єктів декларування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва