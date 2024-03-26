Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії «Шор» брати участь у виборах

Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь у виборах членам заборонених партій.

Конституційний суд Молдови визнав незаконними поправки до Виборчого кодексу, які позбавили права брати участь у виборах членів заборонених політичних формувань, зокрема колишніх представників партії "Шор". Такий вердикт оголосила за підсумками засідання голова суду Домніка Маноле, передає NewsMaker.

Рішення молдовського Конституційного суду стосується поправок до Кодексу про вибори, ухвалених у жовтні 2023 року. Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження участі у виборах представників неконституційних партій.

Того ж дня через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до Кодексу про вибори зареєстрували в парламенті Молдови й ухвалили в обох читаннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.