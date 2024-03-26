Галина Третьякова повідомила про відкликання свого законопроекту про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій.

Народна депутатка Галина Третьякова відкликала законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій. Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Ок. Відкликаю на доопрацювання" - зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Цей законопроект буквально передбачає, що якщо певна громадська організація, яка не є спеціальною місією, відправляє без погоджень громадянина, який контактує з іноземними партнерами з метою обговорення якості реформ в Україні, це може призвести до відповідальності такого громадянина.

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