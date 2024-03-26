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Галина Третьякова відкликала законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій

19:12, 26 березня 2024
Галина Третьякова повідомила про відкликання свого законопроекту про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій.
Галина Третьякова відкликала законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій
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Народна депутатка Галина Третьякова відкликала законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій. Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Ок. Відкликаю на доопрацювання" - зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Цей законопроект буквально передбачає, що якщо певна громадська організація, яка не є спеціальною місією, відправляє без погоджень громадянина, який контактує з іноземними партнерами з метою обговорення якості реформ в Україні, це може призвести до відповідальності такого громадянина.

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