Народна депутатка Галина Третьякова відкликала законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій. Про це вона повідомила у фейсбуці.
"Ок. Відкликаю на доопрацювання" - зазначила вона.
Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.
Цей законопроект буквально передбачає, що якщо певна громадська організація, яка не є спеціальною місією, відправляє без погоджень громадянина, який контактує з іноземними партнерами з метою обговорення якості реформ в Україні, це може призвести до відповідальності такого громадянина.
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