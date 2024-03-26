Галина Третьякова сообщила об отзыве своего законопроекта о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций.

Народная депутатка Галина Третьякова отозвала законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций. Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Ок. отзываю на доработку" - отметила она.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров без предоставления на то полномочий и согласований.

Этот законопроект буквально предусматривает, что если определенная общественная организация, не являющаяся специальной миссией, отправляет без согласований гражданина, контактирующего с иностранными партнерами с целью обсуждения качества реформ в Украине, это может привести к ответственности такого гражданина.

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