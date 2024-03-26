Закон Логана в США и Конвенции: Третьякова и Безуглая объяснили, почему внесли законопроект об ответственности за присвоение государственных функций

Буквально законопроект предусматривает, что если определенная общественная организация, не являющаяся специальной миссией, отправляет без согласований гражданина, контактирующего с иностранными партнерами с целью обсуждения качества реформ в Украине, это может привести к ответственности такого гражданина.

Народные депутаты от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая прокомментировали свой законопроект об ответственности за присвоение государственных функций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», они зарегистрировали законопроект 11104 о внесении изменений в Уголовный кодекс о возможности пожизненного лишения свободы за присвоение гражданином Украины государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами или агентами иностранных государств, а также представителями международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, корреспонденции, других форм общения без предоставления полномочий и согласований в определенном законом порядке. Суровая ответственность предусмотрена именно во время действия военного положения.

Данный законопроект неразрывно связан с другим 11103 о специальных миссиях, который зарегистрировали те же авторы.

Следовательно, если, например, определенная общественная организация, которая не является специальной миссией, отправляет гражданина Украины, который контактирует с иностранными партнерами с целью обсуждения качества реформ в Украине, и у него отсутствуют на это соответствующие согласования, это может привести к ответственности такого гражданина.

Так, согласно ст. 13 законопроекта 11103 гражданин Украины, где бы он ни находился, который без уполномочия на это субъектом создания специальной миссии Украины, прямо или косвенно, инициирует или поддерживает какую-либо корреспонденцию или связь с любым иностранным правительством или любой его должностным лицом или агентом с намерением повлиять на меры или поведение любого иностранного правительства или любого его должностного лица или агента по любому спору или спору Украины или отменить меры Украины, несут ответственность предусмотренную законом.

Специальная миссия Украины – это временная миссия, направленная с согласия принимающей стороны для представления государства на определенном мероприятии или в переговорах, состоящая из одного лица или группы людей, наделенных полномочиями представлять Украину. Координацию деятельности специальной миссии Украины в сфере внешних сношений, осуществляет МИД. Наличие дипломатических или консульских отношений не является необходимым для направления специальной миссии.

Специальные миссии Украины создаются исключительно Председателем Верховной Рады, Президентом или Премьер-министром Украины и делятся на парламентские, президентские и правительственные специальные миссии в зависимости от субъекта их образования.

Законопроект о введении уголовной ответственности за представительство без согласования вызвал бурную реакцию среди коллег депутатов.

На это отреагировали и автор законопроекта.

Галина Третьякова отметила, что следует учитывать ратифицированные Украиной конвенции.

«Для тех, кто не читает ратифицированные Конвенции.

Тем, кто знает законотворческие правила – такие законы идут в паре. Рассматривать нужно 11103 и 11104. Итого.

Обратите внимание на ст. 13. Вспомните Основной Закон – нашу Конституцию, а также нормы международного права. В соответствии с нормами международного права считается общепризнанным, что глава государства (а также глава правительства и министр иностранных дел) представляет свою страну по всем вопросам внешних сношений ex officio (по должности)», - подчеркнула она.

В свою очередь Марьяна Безуглая отметила, что законопроект об уголовной ответственности за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах — прецедент апелляции к истории и тест на политическую дискуссию.

«Вот почему. Законопроект производен из американского Акта Логана, который до сих пор действует в США.

Принятый еще 30 января 1799 г., федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за ведение переговоров неуполномоченными американскими гражданами с иностранными правительствами, ведущими дискуссию с США (спор).

Цель закона – предотвратить подрыв официальной позиции государства. Закон был принят после переговоров сенатора Джорджа Логана с Францией в 1798 году и был подписан президентом Джоном Адамсом 30 января 1799 года.

В 1798 году, когда между США и Францией завязалась так называемая Квазивойна, Президент Адамс отправил в Париж трех посланников вести мирные переговоры, которые оказались безуспешными. Тогда во Францию отправился на свой страх и риск квакер, пацифист Логан. Он заявил, что приехал объяснить французам происхождение антифранцузских настроений, царивших в Америке. Он объяснил их происки британских врагов Франции, которые вели в США пропаганду против французов. Через несколько дней после приезда Логана французы сделали ряд шагов: сняли с Америки торговое эмбарго и выпустили пленных ими американских моряков, что нарушило планы силового паритета.

в США и породило новые обязательства США. Второй президент США Джон Адамс был так разгневан самоназванной миссией Джорджа Логана, что добился принятия закона, запрещающего подобную деятельность.

Составление закона заняло всего несколько дней. В палате представителей он прошел со счетом 58:36, а в сенате – 18:2. Судить самого виновника по закону его имени уже не могли, потому что у него не было обратной силы. Более того, Логан был избран в Сенат США и просидел там шесть лет, но так и не добился отмены закона Логана.

В 1994 году в закон были внесены поправки, согласно которым размер штрафа за нарушение был изменен. Нарушение закона Логана является уголовным преступлением.

Только нескольким людям были предъявлены или ожидались предъявлены обвинения в нарушении Закона.

Первая попытка задействовать закон была сделана в 1803 году, когда фермер из Кентукки по имени Фрэнсис Флауэрной опубликовал в газете Frankfort Guardian of Freedom статью «Западный американец», которая призвала учредить западнее тогдашних США отдельное государство, которое заключило бы союзный договор с Францией. Автор воспользовался псевдонимом, который быстро рассекретили. Местный федеральный прокурор, назначенный Адамсом, созвал большую комиссию, возбудившую против фермера уголовное дело по закону Логана.

В 1852 году против другого американца возбудили дело за письмо Президенту Мексики.

В 1987 и 1988 годах Президент Рейган был взбешен вмешательством спикера палаты представителей демократа Джима Райта в переговоры в Никарагуа, и Совет национальной безопасности США рассматривал вопрос о привлечении Райта в суд за нарушение закона Логана.

В марте 2015 года 47 сенаторов-республиканцев обнародовали свое открытое письмо правительству Ирана по соглашению о заморозке иранской ядерной программы, которое затем подписали Обама и лидеры пяти других государств. Авторы письма предупреждали, что этот документ не будет действовать законом, поскольку Обама не пришлет его на утверждение в сенат США, и может не пережить его правление. В США прозвучали призывы задействовать в отношении авторов закон Логана. Петиция с таким требованием собрала 320 200 (!) подписей на сайте Белого дома.

Ни один из виновников не был осужден, но Акт Логана часто используется в качестве прецедента в политических баталиях и является успешным превентивным «дамокловым мечом» вот уже два столетия американской истории.

Что же у нас может быть теоретически расценено как прецедент Логана?

Например, поездка депутатов ОПЗЖ в рф в марте 2020 года.

Остальные варианты предлагаю упомянуть, сформулировать самим. Поразмыслить. Считайте интеллектуальным упражнением», - объяснила Марьяна Безуглая.

Она добавила, что на голосование законопроект выноситься не будет. «Действительно «мило» наблюдать, как проснулись коллеги, которых часто не расшевелишь неотложными вещами, и которые рады дешевому шансу показать свою преданность идеалам демократии. Рефлекторная реакция», – отметила автор законопроекта.

Вместе с тем возникает вопрос, почему представительство государства без уполномочия не предложили урегулировать в принятом законе о лоббировании.

Автор: Наталья Мамченко

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