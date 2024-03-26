Конституционный суд Молдовы разрешил членам запрещенной партии «Шор» принимать участие в выборах

Конституционный суд Молдовы отменил запрет на участие в выборах членам запрещенных партий.

Конституционный суд Молдовы признал незаконными поправки в Избирательный кодекс, лишившие права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в том числе бывших представителей партии "Шор". Такой вердикт объявила по итогам заседания глава суда Домника Маноле, передает NewsMaker.

Решение молдавского Конституционного суда касается поправок в Кодекс о выборах, принятых в октябре 2023 года. Тогда правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении участия в выборах представителей неконституционных партий.

В тот же день, через несколько часов, законопроект с соответствующими поправками в Кодекс о выборах зарегистрировали в парламенте Молдовы и приняли в обоих чтениях.

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