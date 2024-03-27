McDonald's откроет шесть новых ресторанов в Украине

Новые заведения появятся в Черновцах и Ужгороде.

В 2024 году McDonald's планирует открыть в Украине шесть ресторанов. Новые заведения появятся в Черновцах и Ужгороде. Это единственные областные центры, в которых до сих пор нет этих заведений. Об этом рассказала во время пресс-конференции в Киеве CEO McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова, сообщило Forbes.ua.

«В 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн. Все инвестиции украинское подразделение компании получило от головного офиса. Планируем развиваться не только в областях, но и в сателлитах Киева», – добавила Юлия Бадритдинова.

В Черновцах заведение McDonald's разместят на проспекте Независимости неподалеку от гостиницы «Турист». Ресторан быстрого питания в Черновцах будет двухэтажным. В помещении обустроят детскую площадку, а также McDrive.

Руководство McDonald's предварительно планирует набрать 130 человек. В Ужгороде заведение McDonald's планировалось открыть на улице Ужанской.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.