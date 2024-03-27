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Суд запретил Трампу публично комментировать участников процесса в одном из дел

09:10, 27 марта 2024
Суд в Нью-Йорке ограничил Трампа высказывать комментарии относительно участников процесса по делу Сторми Дениэль.
Суд запретил Трампу публично комментировать участников процесса в одном из дел
Источник фото: glavcom
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Суд в Нью-Йорке в соответствии с постановлением запретил экс-президенту Дональду Трампу высказывать публичные комментарии в отношении свидетелей, прокуроров и других лиц, связанных с предстоящим уголовным процессом по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дениэль за молчание. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Судья Хуан Мерчан принял постановление на следующий день после назначения даты начала судебного процесса на 15 апреля, отклонив просьбу адвокатов об отложении до лета.

"Учитывая то, что мы приближаемся к судебному разбирательству, несомненно, ожидаемый риск причинения вреда в настоящее время имеет первостепенное значение", - подчеркнул судья.

Согласно постановлению, Трампу запрещено делать любые публичные заявления в отношении потенциальных свидетелей и присяжных, а также любые высказывания, направленные на преследование персонала суда, команды обвинения или их родственников. В случае нарушения этого постановления Трамп может быть обвинен в неуважении к суду, оштрафован или даже приговорен к заключению.

Однако бывший адвокат Трампа Майкл Коэн выразил сомнения в том, что экс-президент придерживается этого ограничения.

"Насколько знаю Дональда, он попытается нарушить запрет, наняв людей из своего окружения, которые будут выполнять его приказы, независимо от последствий", - заявил Коэн.

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