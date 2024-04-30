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Судья оштрафовал Трампа на $9000 за нарушение запрета критиковать свидетелей

21:35, 30 апреля 2024
Суд в Нью-Йорке предъявил обвинение Трампу за неуважение к суду и приказал ему удалить оскорбительные посты из соцсетей.
Судья оштрафовал Трампа на $9000 за нарушение запрета критиковать свидетелей
Источник фото: GETTY IMAGES
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Судья Нью-Йорка предъявил обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу за неуважение к суду и выписал штраф в размере 9000 долларов за нарушение судебного решения, которое запрещает критиковать потенциальных свидетелей во время уголовного процесса. Об этом сообщает "Голос Америки".

Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отверг аргументы бывшего президента о том, что он реагировал только на политические нападения, когда публично критиковал двух главных свидетелей на суде: Майкла Коэна, своего бывшего адвоката и политического агента, и порнозвезду Сторми Дэниелс.

Мерчан считает аргументы Трампа "абсурдными" и приказал ему удалить оскорбительные посты с Truth Social, социальной медиаплатформы бывшего президента.

В решении Мерчан отметил, что он защищает право Трампа на свободу слова согласно Первой поправке, но предупредил, что будет принимать решение о заключении в случае нарушения приказа. Новые обвинения Трампа связаны с фальсификацией отчетности бизнеса для сокрытия денежной выплаты Сторми Дэниелс перед выборами в президенты США 2016 года.

Трамп отрицает все обвинения.

Судебный процесс в Нью-Йорке может длиться еще пять недель, а Трамп выступает кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

Ранее суд запретил Трампу публично комментировать участников процесса по делу Сторми Дениэль.

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