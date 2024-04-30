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Возвращение в Украину мужчин мобилизационного возраста должно решаться на региональном уровне, - советник президента Литвы по нацбезопасности

21:46, 30 апреля 2024
Литва готова сотрудничать с Украиной в возвращении призывников.
Возвращение в Украину мужчин мобилизационного возраста должно решаться на региональном уровне, - советник президента Литвы по нацбезопасности
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Старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил о готовности своей страны помочь Украине в возвращении домой мужчин призывного возраста. Об этом сообщает портал Delfi.

По словам Будриса, успешность этого процесса будет зависеть от принятых политических решений на региональном уровне. Он отметил, что готовность Литвы оказать помощь Украине в этом вопросе не подлежит обсуждению, и страна готова сотрудничать с украинской стороной в решении этого вопроса.

Однако он подчеркнул, что решение о возвращении украинских мужчин домой должно быть принято на межгосударственном уровне. Он также отметил, что важно учесть возможные последствия для Литвы, которые могут возникнуть в результате принятия строгих условий проживания для граждан Украины, которые уклоняются от выполнения обязанностей в Украине, и их переезда в Литву.

"Если мы введем строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет - насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация" - пояснил оню

Будрис выразил обеспокоенность, что в таком случае это может привести к "имитации" и не принести желаемых результатов.

Ранее Президент и премьер Литвы поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста.

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