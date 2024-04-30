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Президент та прем'єрка Литви підтримали ідею повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку

08:48, 30 квітня 2024
У Литві вважають, що заходи щодо повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку мають обговорюватись і на рівні ЄС.
Президент та прем'єрка Литви підтримали ідею повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку
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Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте підтримали ідею повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку, які проживають за кордоном, передає радіо LRT.

Науседа вважає, що Україна має мати засоби та інструменти, щоб «запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині». «Ми маємо співпрацювати з Україною у всіх сенсах», – вважає він.

У свою чергу, прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте допускає деякі кроки з боку країни для допомоги Україні у поверненні чоловіків.

«Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимасове проживання», – припустила вона.

При цьому вона додала, що ці заходи мають обговорюватися і на рівні ЄС з огляду на те, що на його території діє режим тимчасового захисту для українців.

Раніше голова Міноборони Литви заявив, що країна може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

Додамо, у Польщі заявили про готовність допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку та підтримці війни проти росії.  

Ще ми писали про те, які країни ЄС дозволять українським чоловіками призовного віку залишитись, а які – ні.

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