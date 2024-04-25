Які країни ЄС дозволять українським чоловіками призовного віку залишитись, а які – ні: список

Стало відомо, які країни ЄС можуть дозволити українським чоловікам залишитися з недійсним паспортом, а які можуть повернути їх в Україну.

Фото: tsn.ua

Як відомо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку.

Пізніше одразу кілька країн ЄС висловилися щодо консульських обмежень для українських чоловіків. У Німеччині заявили, що готові дозволити українцям залишитися, а в Польщі та Литві готові посприяти їхньому поверненню в Україну.

Німеччина

Українці, які отримують або продовжують у Німеччині тимчасову посвідку на проживання, не обов’язково повинні мати для цього чинний паспорт. Це не є обов'язковою умовою для отримання або подовження тимчасового посвідчення на проживання. Про це заявив представник берлінського Сенату.

Зазначається, що усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник Сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України.

Польща

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність своєї країни допомогти Україні у поверненні громадян чоловічої статі призовного віку та підтримці війни проти росії.

За його словами, Польща раніше вже висловлювала пропозицію допомогти Україні, зокрема, у поверненні тих, хто підлягає військовій службі, у свою країну для виконання громадянських обов'язків.

«Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб допомогти Україні», - наголосив міністр, зауваживши, що питання допомоги Україні залишається відкритим.

Також він додав, що військовозобов'язаним чоловікам з України не продовжать право на перебування в Польщі без паспорту.

Литва

У свою чергу у Литві також допустили допомогу Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

За словами міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, спершу країна дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

«Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», – зазначив міністр.

Також він додав, що наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.

Інші країни

Наразі офіційні заяви прозвучали лише від трьох країн:

- Угорщина - влада країни категорично проти екстрадиції чоловіків з України.

- Австрія - у вересні 2023 року МЗС країни заявило, що не видаватиме Україні чоловіків призовного віку.

- Чехія - у січні 2024 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що країна не має правових механізмів для відправки військовозобов’язаних чоловіків-біженців назад в Україну.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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