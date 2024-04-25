Військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі

У Польщі заявили, що військовозобов'язані українці мають обов'язки перед своєю державою.

Фото: fakty.com.ua

Як відомо, у Польщі заявили про готовність допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку та підтримці війни проти росії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України не продовжать право на перебування в Польщі без паспорту, передає FT.

За його словами, військовозобов'язані українці мають обов'язки перед державою. Він додав, що чоловіків можуть депортувати.

Зазначається, що станом на початок 2024 року в Польщі перебували до 200 тисяч українських чоловіків.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку.

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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