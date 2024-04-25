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Военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше

19:12, 25 апреля 2024
В Польше заявили, что военнообязанные украинцы имеют обязательства перед своим государством.
Военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше
Фото: fakty.com.ua
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Как известно, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанные мужчины из Украины не продлят право на пребывание в Польше без паспорта, передает FT.

По его словам, военнообязанные украинцы имеют обязательства перед государством. Он добавил, что мужчин могут депортировать.

Отмечается, что на начало 2024 года в Польше находились до 200 тысяч украинских мужчин.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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