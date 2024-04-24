Еврокомиссия о приостановлении консульских услуг для украинских мужчин за рубежом: «Не нам комментировать решение украинского правительства»

Как известно, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.
Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.
Впрочем, как сообщили в Центре обслуживания граждан «Паспортный сервис», «по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ». То есть, не выдаются готовые документы.
В свою очередь представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.
Как отмечает «ЕП», представитель Еврокомиссии Анита Гиппер указала, что директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.
«Мы приняли во внимание это объявление. У меня нет конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей», – сказала она.
«Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, необходимых с учетом конфликта», – цитирует представителя Еврокомиссии Эрика Маммера издание.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.
«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране – война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.
Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает» - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Автор: Наталья Мамченко
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