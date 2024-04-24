Еврокомиссия о приостановлении консульских услуг для украинских мужчин за рубежом: «Не нам комментировать решение украинского правительства»

«Не нам комментировать решение украинского правительства» – отметили в Еврокомиссии по поводу введенных ограничений на консульские услуги для украинских мужчин за границей.

Как известно, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Впрочем, как сообщили в Центре обслуживания граждан «Паспортный сервис», «по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ». То есть, не выдаются готовые документы.

В свою очередь представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Как отмечает «ЕП», представитель Еврокомиссии Анита Гиппер указала, что директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

«Мы приняли во внимание это объявление. У меня нет конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей», – сказала она.

«Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, необходимых с учетом конфликта», – цитирует представителя Еврокомиссии Эрика Маммера издание.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране – война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает» - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.