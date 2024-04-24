Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Еврокомиссия о приостановлении консульских услуг для украинских мужчин за рубежом: «Не нам комментировать решение украинского правительства»

15:26, 24 апреля 2024
«Не нам комментировать решение украинского правительства» – отметили в Еврокомиссии по поводу введенных ограничений на консульские услуги для украинских мужчин за границей.
Еврокомиссия о приостановлении консульских услуг для украинских мужчин за рубежом: «Не нам комментировать решение украинского правительства»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Впрочем, как сообщили в Центре обслуживания граждан «Паспортный сервис», «по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ». То есть, не выдаются готовые документы.

В свою очередь представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Как отмечает «ЕП», представитель Еврокомиссии Анита Гиппер указала, что директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

«Мы приняли во внимание это объявление. У меня нет конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей», – сказала она.

«Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, необходимых с учетом конфликта», – цитирует представителя Еврокомиссии Эрика Маммера издание.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране – война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает» - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент США и Правительство Украины заключат соглашение о возвращении части экономической помощи

Речь идет о Соглашении об условиях возврата средств, которые предоставляются для поддержки бюджета Украины – но эту задолженность могут простить.

Еврокомиссия о приостановлении консульских услуг для украинских мужчин за рубежом: «Не нам комментировать решение украинского правительства»

«Не нам комментировать решение украинского правительства» – отметили в Еврокомиссии по поводу введенных ограничений на консульские услуги для украинских мужчин за границей.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела единолично, но не все – Верховная Рада приняла закон

Изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется ВАКС коллегиально в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по делам о топ-коррупции.

На увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд грн

Финансовые расчеты к законопроекту об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 тысяч человек содержат цифру об общей потребности в дополнительных расходах из бюджета на 2024 год почти 8 млрд грн.

Доверие к судебной власти остается низким, за исключением ВАКС, а правоохранители проводили обыски без санкции суда – Отчет Госдепа США по Украине

В Отчете Бюро Государственного департамента США говорится о проблемах с независимостью судебной системы в Украине и с наблюдением и обысками без определения суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео