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Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной – Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг

12:38, 23 апреля 2024
Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг: Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а затем хочет получить от этого государства услуги – так не работает.
Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной – Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг
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Обязанность обновить данные в ТЦК существовала и до ограничений в предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом. Кроме того, граждане Украины остаются гражданами Украины даже за границей. Об этом напомнил в своем сообщении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, объясняя приостановку с 23 апреля предоставления консульских услуг мужчинам.

«Защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД.

В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги.

Так не работает.

У нас в стране война.

Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает.

Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно.

Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» и после вступления в силу» - подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Напомним, что закон вступит в силу 18 мая и будет предусматривать, что мужчины за рубежом, у которых нет военно-учетного документа и не обновили данные о своем номере телефона и реальном адресе проживания, фактически не будут иметь права на совершение консульских действий.

Кроме того, Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщил, что по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ».

Автор: Наталья Мамченко

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Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной – Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг: Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а затем хочет получить от этого государства услуги – так не работает.

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