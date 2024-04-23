За $30 000 «гарантировала» подозреваемому избегание тюрьмы: на Житомирщине будут судить адвоката

Адвокат из Житомира выманила у своего клиента 30 000 долларов.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт относительно адвоката из Житомира, которая выманила у своего клиента 30 тыс. долларов США за якобы договоренность с правоохранителями по смягчению наказания.

Отмечается, что осенью 2023 года мужчина обратился к ней за правовой помощью. Он был подозреваемым по делу из-за незаконной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УК Украины). Ему могло угрожать от 3 до 8 лет лишения свободы, однако юрист намекнула, что может гарантировать фигуранту избегания заключения. За 30 тыс. долларов США она обещала привлечь собственные связи в полиции и решить вопрос по делу, в частности изменить квалификацию.

Как выяснили работники ГБР, никаких связей в полиции адвокат не имела. Всю сумму она планировала присвоить и выиграть дело законным способом. Таким образом, мужчина даже не понял бы, что его обманули.

Правоохранители задержали женщину при получении оговоренной суммы. Она обвиняется в мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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