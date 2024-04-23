Практика судов
  1. В Украине

За $30 000 «гарантировала» подозреваемому избегание тюрьмы: на Житомирщине будут судить адвоката

13:17, 23 апреля 2024
Адвокат из Житомира выманила у своего клиента 30 000 долларов.
За $30 000 «гарантировала» подозреваемому избегание тюрьмы: на Житомирщине будут судить адвоката
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт относительно адвоката из Житомира, которая выманила у своего клиента 30 тыс. долларов США за якобы договоренность с правоохранителями по смягчению наказания.

Отмечается, что осенью 2023 года мужчина обратился к ней за правовой помощью. Он был подозреваемым по делу из-за незаконной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УК Украины). Ему могло угрожать от 3 до 8 лет лишения свободы, однако юрист намекнула, что может гарантировать фигуранту избегания заключения. За 30 тыс. долларов США она обещала привлечь собственные связи в полиции и решить вопрос по делу, в частности изменить квалификацию.

Как выяснили работники ГБР, никаких связей в полиции адвокат не имела. Всю сумму она планировала присвоить и выиграть дело законным способом. Таким образом, мужчина даже не понял бы, что его обманули.

Правоохранители задержали женщину при получении оговоренной суммы. Она обвиняется в мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оксана Маркарова возразила слухам о своем возвращении с должности Посла в США в состав Кабмина

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что продолжает работу на своем посту.

Кропивницкий апелляционный суд обвинил прокуратуру в давлении на суд: что известно

Прокуратуру не устраивают отказы суда в удовлетворении ходатайств и апелляционных жалоб прокуратуры, такие отказы прокуроры воспринимают как личные оскорбления – суд.

Верховная Рада приняла закон о праве АРМА покупать за арестованные в иностранной валюте средства военные облигации

Теперь АРМА сможет приобрести военные облигации внутреннего государственного займа за арестованные деньги в иностранной валюте.

Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной – Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг: Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а затем хочет получить от этого государства услуги – так не работает.

Консульские действия по заявлениям мужчин от 18 до 60 лет за границей приостановлены до получения дополнительных разъяснений закона о мобилизации

Консульские действия, кроме действий, связанных с оформлением удостоверений лица на возвращение в Украину, приостановлены до получения дополнительных разъяснений о порядке применения закона о мобилизации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді