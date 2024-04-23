За $30 000 «гарантувала» підозрюваному уникнення в’язниці: на Житомирщині судитимуть адвокатесу

Адвокатеса з Житомира видурила у свого клієнта 30 000 доларів.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.

Зазначається, що восени 2023 року чоловік звернувся до неї за правовою допомогою. Він був підозрюваним у справі через незаконне викачування нафти з трубопроводів (ч. 2 ст. 292 КК України). Йому могло загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі, проте юристка натякнула, що може гарантувати фігуранту уникнення ув’язнення. За 30 тис. доларів США вона обіцяла залучити власні зв’язки в поліції та вирішити питання у справі, зокрема, змінити кваліфікацію.

Як з’ясували працівники ДБР, жодних зв’язків у поліції адвокатеса не мала. Усю суму вона планувала привласнити і виграти справу у законний спосіб. Таким чином, чоловік навіть не зрозумів би, що його ошукали.

Правоохоронці затримали жінку під час одержання обумовленої суми. Вона обвинувачується у шахрайстві у великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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