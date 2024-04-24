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Гоструда напоминает особенности определения размера единовременного пособия при несчастных случаях на производстве

19:05, 24 апреля 2024
Если при расследовании несчастного случая установлено, что проблемы со здоровьем наступили не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения потерпевшим норм об охране труда, размер единовременной страховой выплаты уменьшается.
Гоструда напоминает особенности определения размера единовременного пособия при несчастных случаях на производстве
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет нюансы определения размера единовременного пособия при несчастных случаях на производстве.

Отмечается, что размер единовременного пособия потерпевшему вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания определяется в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности, устанавливаемой медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) исходя из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на выплату (в случае если страховой случай наступил после 01.04.2024 и потеря трудоспособности составляет 100% – размер выплаты составит 56 000 грн (8 000 х 7)).

Если в ходе расследования несчастного случая установлено, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и в результате нарушения потерпевшим норм об охране труда, размер единовременной страховой выплаты уменьшается, но не более чем на 50%.

В случае когда потерпевшему впервые установлен совокупный процент потери профессиональной трудоспособности по нескольким страховым случаям и в отношении одного из них установлено, что повреждение здоровья наступило не только по причинам, зависящим от страхователя, но и вследствие нарушения потерпевшим законодательства об охране труда, тогда размер единовременная помощь рассчитывается по каждому страховому случаю и уменьшается в соответствии со страховым случаем, по которому установлена вина потерпевшего.

Если во время дальнейших обследований МСЭК установит потерпевшему высшую степень потери устойчивой профессиональной трудоспособности с учетом другой профессиональной болезни или иного увечья, связанного с исполнением трудовых обязанностей, единовременная страховая выплата определяется в соответствии с процентом, на который увеличена степень потери трудоспособности по сравнению с предыдущим обследованием МСЭК, исходя из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.

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