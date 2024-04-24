В Еврокомиссии отреагировали на остановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей

Там отметили, что приняли это объявление к сведению.

В Европейской комиссии отреагировали на остановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей.

«Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС – ред.). Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны», – отметила спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппе в комментарии «Радио Свобода».

В то же время, в ЕС не признались, как относятся к этому решению украинской власти и будут ли депортировать мужчин с просроченными документами.

«Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать – это объяснить, какая ситуация с этими лицами, находящимися на территории Европы. Это то, что мы можем сделать», – подытожил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Ранее в МИДе пояснили, сколько продлятся временные ограничения на консульские услуги для мужчин за рубежом.

Известно, что ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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