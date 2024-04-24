У Єврокомісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном

Там зазначили, що взяли це оголошення до відома.

У Європейській комісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

«Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку», – зазначила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппе у коментарі «Радіо Свобода».

Водночас у ЄС не зізнались, як ставляться до цього рішення української влади та чи будуть депортувати чоловіків з простроченими документами.

«Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити», – підсумував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Раніше у МЗС пояснили, скільки триватимуть тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном.

Відомо, що низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.