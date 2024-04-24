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В ПЦУ рассказали, можно ли женщинам приходить в храм в брюках

21:29, 24 апреля 2024
Современные женские брюки считать мужским нарядом – было бы странно, – говорят в ПЦУ.
В ПЦУ рассказали, можно ли женщинам приходить в храм в брюках
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Украинская Православная Церковь не ограничивает женщин в ношении брюк при посещении храма. Об этом говорится в заявлении ПЦУ.

Отмечается, что такой запрет не существует ни в какой другой православной церкви в мире, за исключением, очевидно, РПЦ, которой когда-то подчинялась УПЦ (МП)

"Для наших священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм, а главное - с какими желаниями и духовными потребностями", - объясняют в ПЦУ.

Следовательно, девушкам и женщинам, когда они идут в храм, в частности, на праздники, такие как Пасха, не обязательно одевать платье или юбку, длина которых ниже колена.

Священники говорят, это все "от фарисейской закваски и неправильного толкования (или незнания) Писания".

Так, чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо гнусный пред Господом Богом твоим всякий, что делает это".

Дело в том, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, люди одевались совсем не так, как сегодня. Тогда и женщины, и мужчины имели похожую одежду: нижнюю рубашку, подпоясываемую поясом, а сверху - тунику, плащ или накидку.

Однако одежда женщин была длиннее и шире мужского, и, вероятно, изготавливалась из более тонких тканей; верхняя одежда имел рукава к запястьям. Женщины тоже носили пояса и плащи.

"Как видим, разница в одежде не была принципиальной, что направляет нас к выводу, что в упомянутых строках книги Второзакония речь шла о другом, скорее, внутреннем отличии мужского/женского, и точно не о штанах. Речь шла о запрете мужчине изображать женщину , а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное природное различие двух полов", - говорят представители ПЦУ.

Конечно, современные женские брюки считать мужским нарядом – было бы странно, отметили в ПЦУ.

Потому что следует напомнить, что, например, шаровары, которые в украинской культуре ассоциируются с казачеством, у многих южных и восточных народов являются элементом женской одежды.

То же касается, к примеру, килтов – национальной шотландской мужской одежды. Ибо "подобные наряды, хотя и подобные женским юбкам, но возникли не как уподобление мужчин к женщинам, а как ответ на потребности местных условий жизни".

В ПЦУ говорят, что для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения.

"Двери нашей Церкви всегда открыты для всех - и мужчин, и женщин. И будут ли женщины с покрытой или непокрытой головой, одетые в юбку или в брюки, в любой день календаря - наши храмы всегда открыты для вас, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом", - резюмировали в ПЦУ.

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