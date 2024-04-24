Украинские аграрии могут компенсировать 25% стоимости приобретенной сельхозтехники, но есть условие

Для получения компенсации агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

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Украинские аграрии в рамках программы Сделано в Украине могут частично компенсировать стоимость приобретенной сельхозтехники, но ее нужно приобрести у одного из 44 производителей. Об этом сообщает Министерство экономики.

Министр экономики Юлия Свириденко подписала приказ, которым утвержден обновленный перечень техники, которая предусматривает компенсацию за счет бюджета в случае покупки. Речь идет о 2 289 номенклатурных позициях продукции 44 украинских производителей сельхозмашин и оборудования.

«Чтобы получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы», - отметили в Министерстве.

Среди техники и оборудования есть тракторы для сельского и лесного хозяйства, почвообрабатывающая техника и оборудование (плуги, бороны, культиваторы), посевные и почвообрабатывающие комплексы, семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна, машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур , погрузчики зерна, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур, тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна, оборудование для содержания свиней, КРС и телят, для доения коров, техника и оборудование для садоводства и ягодничества, оборудование для сушка зерна. Список обновляется по мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования.

«Поддержка отечественного производителя и его развития, стимулирование спроса на сделанное в Украине – основа нашей государственной политики. Благодаря программе компенсации стоимости сельхозтехники рассчитываем не только дать толчок для развития украинских машиностроительных предприятий, но и помочь нашим аграриям, которые смогут стать более конкурентоспособными на рынке путем снижения затрат на основные средства производства», - отметила Свириденко.

По ее словам, на реализацию программы в бюджет заложено 1 млрд грн. По расчетам, поддержкой государства смогут воспользоваться около 4 тысяч аграриев.

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