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Вторая Дисциплинарная палата ВРП приняла решение о привлечении судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, к дисциплинарной ответственности

14:34, 24 апреля 2024
Судья временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Вторая Дисциплинарная палата ВРП приняла решение о привлечении судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, к дисциплинарной ответственности
Фото: hromadske.ua
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В среду, 24 апреля, Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Решение Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла по результату рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 10 января 2024 года.

Отмечается, что Тандыр О.В. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандира осуществление правосудия.

«В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты», — отмечает ВСП.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Ранее суд продлил меру пресечения судье Тандыру. Он будет содержаться под стражей до 2 июня 2024 года.

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