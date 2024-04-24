Рада одобрила в первом чтении изменения по стимулированию развития цифровой экономики

Документ уточняет особенности налогообложения заработной платы и вознаграждения по гиг-контракту специалистов у резидентов Дія Сіті.

В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла за основу проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине (№9319). Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Изменения уточняют налогообложение зарплаты и вознаграждения за гиг-контракт у резидентов Дія Сіті, размер ЕСВ для них, процесс обретения статуса резидента и регистрации.

Также они конкретизируют полномочия органов управления по развитию Дія Сіті и делают невозможными резидентство для юрлиц государства-агрессора.

Ранее сообщалось, подлежит налогообложению выплата дивидендов резидентом Дія Сіті за время получения статуса.

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