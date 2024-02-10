Подлежит налогообложению выплата дивидендов резидентом Дія Сіті за время получения статуса: ответ ГНС

Обложению по ставке в размере 9% подлежит сумма превышения выплачиваемых дивидендов над значением объекта налогообложения налогом на прибыль за период выплаты дивидендов пребывания резидента Дія Сіті на общей системе.

Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, и подлежит налогообложению выплата дивидендов резидентом Дія Сіті за время получения статуса.

Так, согласно пп. 14.1.282-1 НКУ резидент Дія Сіті – плательщик налога, уплачивающий налог на прибыль предприятий на особых условиях, – резидент Дія Сіті, который в порядке, предусмотренном п. 141.10 НКУ, избрал или перешел на соответствующий режим налогообложения. Резиденты Дія Сіті, не избравшие (не перешедшие) на соответствующий режим налогообложения, уплачивают налог на прибыль предприятий на общих основаниях и считаются резидентами Дія Сіті, не являющимися налогоплательщиками на особых условиях.

Юридические лица, подавшие заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях в уполномоченный орган во время обращения о получении статуса резидента Дія Сіті в соответствии с пп. 141.10.1 НКУ, считаются резидентами Дія Сіті – плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр Дія Сіті (абзац первый пп. 141.10.2 НКУ).

Во время осуществления деятельности резидентами Дія Сіті – плательщиками налога на особых условиях в соответствии с Законом Украины от 15.07.2021 №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» ставка налога устанавливается в размере 9 проц. налогооблагаемой базы, определенной в соответствии с положениями п. 135.2, п. 137.10 и п. 141.9-1 (кроме пп. 141.9-1.3 и 141.9-1.4) ст. 141 НКУ (п. 136.8 НКУ).

Подпунктом 134.1.8 НКУ установлено, что объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий являются операции резидентов Дія Сіті – плательщиков налога на особых условиях, подлежащих налогообложению согласно п. 135.2, п. 137.10 и п. 141.9-1 НКУ.

Особенности налогообложения резидентов Дія Сіті – плательщиков налога на особых условиях предусмотрены п. 141.9-1 НКУ.

Так, пп. 141.9-1.2.1 НКУ определено, что объектом налогообложения резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях являются операции, в частности по выплате дивидендов владельцу корпоративных прав (кроме владельца корпоративных прав, являющегося резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях) в сумме, определенной по правилам, установленным пп. 135.2.1.1 НКУ.

В соответствии с пп. 135.2.1.1 НКУ база налогообложения определяется, в частности, как сумма дивидендов, выплачиваемых в пользу владельца корпоративных прав (кроме владельца корпоративных прав, являющегося резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях) в денежной форме и/или отличной от денежной формы, за исключением дивидендов, начисляемых в пользу акционера/участника юридического лица – эмитента в виде акций (долей, паев), при условии, что такое начисление никоим образом не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров/участников в уставном капитале эмитента и в результате которого увеличивается уставный капитал эмитента на совокупную номинальную стоимость начисленных дивидендов.

Положение пп. 135.2.1.1 НКУ не применяются к суммам, которые для целей налогообложения приравниваются к дивидендам в соответствии с абзацами четвертого – шестого пп. 14.1.49 НКУ.

Вместе с этим п. 60 подразд. 4 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, в частности, установлено, что в случае если налогоплательщик предприятий на общих основаниях совершил переход на налогообложение как резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях или если резидент Дія Сіті – налогоплательщик на особых условиях совершил переход на налогообложение налогом на прибыль предприятий на общих основаниях такие плательщики налога определяют объект налогообложения с учетом п. 60 подразд. 4 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

В случае осуществления эмитентом корпоративных прав, который является резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, операции по выплате дивидендов по результатам налогового (отчетного) периода, в течение которого такой эмитент корпоративных прав не был резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, такова операция подлежит налогообложению в соответствии с п. 135.2, п. 137.10 и п. 141.9-1 НКУ в сумме превышения выплачиваемых дивидендов над значением объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий за такой налоговый (отчетный) период.

Из суммы дивидендов, подлежащих налогообложению согласно п. 60 подраздела. 4 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, не взимает авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий, предусмотренный п. 57.1-1 НКУ.

Таким образом, для резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях, который с первого числа месяца следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр Дія Сіті, перешел на соответствующий режим налогообложения, объект налогообложения налогом на прибыль налогового (отчетного) периода определяется, в частности, с учетом сумм дивидендов, выплачиваемых в пользу владельца корпоративных прав в таком налоговом (отчетном) периоде.

При этом налогообложению по ставке в размере 9 проц. подлежит сумма превышения выплачиваемых дивидендов над значением объекта налогообложения налогом на прибыль за налоговый (отчетный) период, за который выплачиваются дивиденды, когда резидент Дея Сити находился на общей системе налогообложения, которая отражается в строке 1 Приложения Дія к Налоговой декларации налога на прибыль предприятий с последующим отражением в строке 06.3 Дія Декларации.

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