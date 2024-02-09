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  1. В Украине

Кабмин сделал Prozorro Market обязательным инструментом для закупок продуктов питания

17:01, 9 февраля 2024
Условие действует на закупки стоимостью 100 тысяч грн и выше.
Кабмин сделал Prozorro Market обязательным инструментом для закупок продуктов питания
Источник фото: Kyndall Ramirez / Unsplash
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Заведения образования, здравоохранения и другие госзаказчики, осуществляющие публичные закупки за бюджетные средства, теперь будут покупать ряд продуктов, в первую очередь, по электронным каталогам.

Как сообщили в Минэкономики, соответствующие изменения в особенности осуществления публичных закупок на период действия военного положения (Постановление №1178) на заседании 9 февраля одобрило Правительство.

Условие действует на закупки стоимостью 100 тыс. грн и выше.

В перечень товаров, которые должны закупаться по каталогу, внесены, в частности, мясо – курятина, свинина, говядина, замороженная рыба, яйца, молоко и молочные продукты включительно со сметаной и кефиром, сырные изделия, сахар свекловичный, макароны, мука и разные крупы, овощи и фрукты – капуста, свекла, морковь, яблоки, картофель и т.д.

Электронный каталог Prozorro Market является частью реформ в области публичных закупок и позволяет заказчикам проводить конкурентные закупки типовых товаров всего за 9 дней, собирая конкуренцию вдвое выше, чем во время классической тендерной процедуры. Администратором каталога в части товаров широкого потребления, в том числе продуктов питания, определена централизованная закупочная организация ГУ «Профессиональные закупки».

Предполагается, что в случае, когда закупка по электронному каталогу путем запроса предложений не состоялась, заказчик может произвести закупку на открытых торгах, не увеличивая при этом ожидаемую стоимость закупки. Или закупку путем запроса предложений с учетом особенностей осуществления публичных закупок на период действия военного положения.

Этим же решением Правительство запретило закупку товаров, работ и услуг у физических и юридических лиц из рф, беларуси и Ирана, у компаний, конечными бенефициарами, или владельцами более 10% акций которых являются граждане этих стран. Исключения:

  • граждане проживают на территории Украины на законных основаниях;
  • активы граждан из этих стран в компаниях-поставщиках переданы АРМА;
  • товары из рф и рб необходимы для ремонта и обслуживания товаров, приобретенных до 19 октября 2022 года.

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