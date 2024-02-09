Кабмін зробив Prozorro Market обовʼязковим інструментом для закупівель продуктів харчування

Умова діє на закупівлі вартістю 100 тисяч грн та вище.

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Заклади освіти, охорони здоров'я та інші держзамовники, що здійснюють публічні закупівлі за бюджетні кошти, відтепер купуватимуть низку продуктів, в першу чергу, за електронним каталогом.

Як повідомили у Мінекономіки, відповідні зміни до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану (Постанова №1178) на засіданні 9 лютого вхвалив Уряд.

Умова діє на закупівлі вартістю 100 тис. грн та вище.

До переліку товарів, які мають закуповуватися за каталогом, внесені, зокрема, м’ясо – курятина, свинина, яловичина, заморожена риба, яйця, молоко та молочні продукти включно зі сметаною та кефіром, сирні вироби, цукор буряковий, макарони, борошно та різні крупи, овочі та фрукти – капуста, буряк, морква, яблука, картопля та ін.

Електронний каталог Prozorro Market є частиною реформ в галузі публічних закупівель та дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів лише за 9 днів, збираючи конкуренцію вдвічі вищу, ніж під час класичної тендерної процедури. Адміністратором каталогу в частині товарів широкого вжитку, в тому числі продуктів харчування, визначено централізовану закупівельну організацію ДУ «Професійні закупівлі».

Передбачається, що в разі коли закупівля за електронним каталогом шляхом запиту пропозицій не відбулася, замовник може провести закупівлю на відкритих торгах, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або ж закупівлю шляхом запиту пропозицій з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану.

Цим же рішенням Уряд заборонив закупівлю товарів, робіт та послуг у фізичних та юридичних осіб з рф, білорусі та Ірану, у компаній, кінцевими бенефіціарами, чи власниками понад 10% акцій яких є громадяни цих країн. Винятки:

громадяни проживають на території України на законних підставах;

активи громадян з цих країн в компаніях-постачальниках передані АРМА;

товари з рф та рб необхідні для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19 жовтня 2022 року.

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