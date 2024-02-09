Україні потрібна нова Генеральна схема планування територій з урахуванням поточних реалій, — Олена Шуляк

За її словами, попередня Генеральна схема була затверджена у 2001 році і абсолютно не враховує зміни, що відбулися в країні за цей період.

Фото: Mind

Для України необхідно створити нову Генеральну схему планування території, яка відповідатиме поточним реаліям і планам відбудови та відновлення країни. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Вона зазначила, що попередня Генеральна схема була затверджена у 2001 році і абсолютно не враховує зміни, що відбулися в країні за цей період.

Водночас, така схема - основа містобудівної документації, яка визначає концептуальні засади планування та використання території країни. Вона вкрай потрібна для процесів відновлення України після наслідків російської збройної агресії, тож зараз питання її створення особливо актуальне.

Шуляк пояснила: реалізація Генеральної схеми в старій редакції була розрахована на два етапи: 2001-2010 та 2011-2020 роки. Тому через те, що з моменту її створення змінилася економіка країни, з’явилися нові перспективні сфери, стали іншими потреби людей і особливого значення набули процеси євроінтеграції, користуватися схемою, термін дії якої закінчився у 2020 році, максимально недоцільно.

«Генеральна схема 2001 року - перший досвід створення такого документа в нашій країні. Звісно, тепер у нас більше досвіду і розуміння щодо необхідних змін. До того ж, генеральна схема 2001 року була передбачена для використання виключно на паперових носіях, тому нею майже ніхто не користується. А це для нас ще один аргумент на користь того, що всі важливі документи і процеси, що стосуються будівництва і його планування, повинні бути максимально оцифрованими», - пояснила Шуляк.

Депутат також наголосила, що дискусії відносно створення генеральної схеми планування територій України у парламентському комітеті тривають, проте вже є певні певні напрацювання. Враховуючи процеси відновлення України, для створення нової схеми потрібна актуальна інформація про поточний стан справ на місцях, реальні виклики та загрози, з якими зіштовхуються громади та держава в процесі відбудови, стратегії розвитку тощо.

Таку інформацію можна отримати за допомогою Геоінформаційної системи відновлення та розвитку регіонів (ГІС), яку незабаром запустять у тестовому режимі, пояснила Шуляк.

За її словами, зараз у комітеті триває робота над створенням нової законодавчої рамку ефективного відновлення – законопроекту "Про основні засади відновлення", який планують презентувати у квітні цього року. В ньому зокрема передбачать нову архітектуру планувальних документів, щоб узгодити стратегічне планування з просторовим.

Крім цього, в законопроєкті будуть деталізовані форми відновлення, їх реалізація за принципом «Будуй краще ніж було», відновлення за принципами зеленої, інклюзивної та цифрової економіки, прозорість і підзвітність всіх процесів відбудови.

«Також передбачені моніторинг проектів, які фінансуються з держбюджету, на основі цифрової системи DREAM і розробка програм комплексного відновлення громад, які ОМС за участі громадськості складатимуть самостійно. Перший успішний досвід розробки такої програми у нас вже - нещодавно її презентувала Київщина», - резюмувала Шуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.