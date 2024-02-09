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  1. В Україні

На Харківщині викрили групу осіб, які продавали гуманітарну допомоги

16:59, 9 лютого 2024
За попередніми оцінками учасники оборудки незаконно привласнили понад 1 млн грн.
На Харківщині викрили групу осіб, які продавали гуманітарну допомоги
Фото: npu.gov.ua
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Харківщині викрили учасників злочинної схеми з продажу гуманітарної допомоги, серед яких директор приватного підприємства, його дружина та директор благодійного фонду. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення, протягом березня-квітня 2022 року, зловмисники імпортували з-за кордону як гуманітарну допомогу рибу та морепродукти.

«Надалі ці продукти харчування нібито постачалися у соціальні комунальні заклади Харкова. Пожертви громадян перераховувалися на рахунки підприємця, у якого, начебто, благодійний фонд купував продукцію.

Проте, як встановило слідство, жодна із вказаних у документах комунальних установ благодійну допомоги від фігурантів ніколи не отримувала. Фактично продукція реалізовувалась оптовими партіями через третіх осіб у заклади громадського харчування. Крім того, кошти переводилися в готівку і розподілялися між учасниками злочинної групи», - сказано у повідомленні.

У департаменті додають, що за попередніми оцінками учасники оборудки у такий спосіб незаконно привласнили понад 1 млн грн.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили про підозру трьом фігурантам - директору благодійного фонду, керівнику комерційної структури та його дружині.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на майна з метою забезпечення відшкодування завданих збитків. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

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