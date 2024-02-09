В Харьковской области разоблачили группу лиц, которые продавали гуманитарную помощь

По предварительным оценкам участники сделки незаконно присвоили более 1 млн. грн.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Харьковской области разоблачили участников преступной схемы по продаже гуманитарной помощи, среди которых директор частного предприятия, его жена и директор благотворительного фонда. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения, в марте-апреле 2022 года, злоумышленники импортировали из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи рыбу и морепродукты.

«В дальнейшем эти продукты питания якобы поставлялись в социальные коммунальные учреждения Харькова. Пожертвования граждан перечислялись на счета предпринимателя, у которого, якобы, благотворительный фонд покупал продукцию.

Однако, как установило следствие, ни одно из указанных в документах коммунальных учреждений благотворительной помощи от фигурантов никогда не получало. Фактически продукция реализовывалась оптовыми партиями через третьих лиц в общепит. Кроме того, средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы», - сказано в сообщении.

В департаменте добавляют, что по предварительным оценкам участники сделки таким образом незаконно присвоили более 1 млн. грн.

На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении трем фигурантам – директору благотворительного фонда, руководителю коммерческой структуры и его супруге.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и наложении ареста на имущества с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

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