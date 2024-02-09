В Киеве ночью и утром 10 февраля ожидается на дорогах гололедица

По прогнозу синоптиков, также будет облачно с прояснениями, мокрый снег с переходом в дождь.

Источник фото: Brooke Cagle / Unsplash

Ночью и утром 10 февраля в столице и Киевской области ожидается гололед, на дорогах - гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В субботу, по прогнозу синоптиков, также будет облачно с прояснениями, мокрый снег с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

В КГГА напомнили, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340 – 1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850 – 1700 грн.

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