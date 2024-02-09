У Києві вночі та вранці 10 лютого очікується на дорогах ожеледиця

За прогнозом синоптиків, також буде хмарно з проясненнями, мокрий сніг із переходом у дощ.

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Уночі та вранці 10 лютого в столиці та Київській області очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У суботу, за прогнозом синоптиків, також буде хмарно з проясненнями, мокрий сніг із переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

У КМДА нагадали, що не лише муніципальні служби, а й підприємства усіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340 – 1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850 – 1 700 грн.

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