Во Львове задержали военнослужащего, который за $3 000 обещал устроить мобилизованного в тыл

Во Львове на взяточничестве поймали военнослужащего.

Источник фото: ГБР

Во Львове задержали военнослужащего, который требовал взятку в обмен на обещание помочь устроить мобилизованного в тыловую часть. Об этом сообщили в ГБР.

Подозреваемому, который работал в территориальном управлении Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины на Львовщине, предъявлено обвинение во взяточничестве. Он заявлял мобилизованному, что за сумму в $3 000 может договориться о его переводе в тыловую часть.

Молодой человек, который проходил курс базовой общевойсковой подготовки в Ривненской области, обратился к этому чиновнику для получения консультации относительно своей службы и назначения в воинскую часть. Однако вместо помощи он начал требовать взятку. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий.

После того, как правоохранители получили всю сумму взятки, военнослужащего задержали на месте.

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