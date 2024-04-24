Нефть и газовый конденсат могут быть отнесены к подакцизным товарам

В Украине хотят внедрить систему контроля над оборотом нефти, газового конденсата и растворителями.

В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №10215 о детенизации рынка нефтепродуктов (контроле за оборотом нефти, газового конденсата и растворителей). Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «За» отдали 279 народных избранников.

Изменения направлены на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным автомобильным горючим.

Отмечается, что новые правила предполагают отнести к подакцизной группе товаров нефти и газового конденсата. Это позволит контролировать их оборот и будет способствовать уменьшению на рынке некачественного горючего, а также увеличению поступлений в бюджеты.

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