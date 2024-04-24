Пыль из Сахары добралась до Украины: большую территорию накрывают «желтые грязные дожди»

Пыльные частицы уже накрыли южные и центральные регионы и будут распространяться и дальше на север.

Фото: Суспільне Черкаси

в среду, 24 апреля, пыль из Сахары, накануне накрывшая Грецию, добралась до территории нашего государства. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как известно, пылевые частицы уже накрыли южные и центральные регионы и будут распространяться и дальше на север.

Метеорологи опубликовали спутниковые снимки, на которых отчетливо видно продвижение пыли, обозначенное розовым цветом.

Синоптики отмечают, что поскольку на большей части страны сегодня прогнозируются дожди, они перехватят частицы пыли каплями воды в облаках и осадках, поэтому пыль из Сахары будет скорее вымываться из атмосферы.

«Впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми», - говорят в Укргидрометеоцентре.

Синоптики прогнозируют, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, 26 апреля, а с пятницы на субботу атмосфера очистится, отступив на восток.

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