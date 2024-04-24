Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Полномочия Комиссии по регулированию азартных игр разделят между двумя органами – парламент одобрил законопроект

13:53, 24 апреля 2024
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована, а ее полномочия разделят между двумя разными органами – Верховная Рада одобрила законопроект.
Полномочия Комиссии по регулированию азартных игр разделят между двумя органами – парламент одобрил законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномочия ныне действующей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) разделят между двумя разными органами. Это предусматривает принятый 24 апреля в первом чтении законопроект 9256-д по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Таким образом, проектом предлагается распределить полномочия Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), деятельность которой прекращается между центральным органом исполнительной власти (ЦОИВ), обеспечивающим формирование государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей и ЦОИВ, реализующим государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей.

При этом Заключительными и переходными положениями на Кабинет Министров возлагается задача в течение одного месяца со дня вступления в силу закона определить центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей, а также обеспечить образование центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей.

Таким образом, из положений проекта следует, что в механизме государства вместо одного органа в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей (сейчас Комиссии) в соответствующей сфере должны функционировать два ЦОИВ.

Как отметил Комитет в своем заключении к законопроекту, доработанный проект Закона предусматривает трансформацию ключевых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр путем отказа от коллегиального статуса регулятора – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Вместе с тем, в отличие от проектов №9256 от 1.05.2023 и №9256-1 от 16.05.2023, доработанный проект Закона предусматривает четкое распределение полномочий КРАИЛ между центральным органом исполнительной власти, который будет формировать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр. на уровне определенного Кабинетом Министров профильного министерства, и центральным органом исполнительной власти, который будет ее реализовать.

Такое распределение базируется на требованиях Закона «О центральных органах исполнительной власти», направленных на повышение эффективности процессов лицензирования и государственного надзора в этой сфере путем разграничения функции принятия нормативно-правовых актов и обеспечения их реализации.

Кроме того, доработанный проект Закона предлагает систему изменений, направленных на ужесточение требований к организаторам азартных игр, а также ограничение негативного влияния азартных игр на общество, в частности:

1) предусматривается ужесточение требований к рекламе азартных игр (в том числе запрет рекламы в сети Интернет, запрет спекуляций по теме войны и волонтерства, а также ограничение возможности злоупотреблений спонсорством для прикрытия рекламы и т.п.). Наряду с этим предлагается увеличение штрафных санкций за нарушение в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;

2) уточняются и детализируются порядок и последствия проведения фактических проверок (в том числе методом контрольных закупок);

3) вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по выявлению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии (включая четкие механизмы реагирования для блокировки доступа);

4) установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр;

5) в целях предупреждения и преодоления игровой зависимости предусматривается, что требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, на период военного положения вводится новое основание для включения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;

6) для повышения добросовестности организаторов азартных игр по обеспечению невозможности доступа к азартным играм лицам, включенным в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вводится механизм компенсации в пользу игрока, которому организатор не обеспечил невозможность участия в азартной игре несмотря на заявленные игроком самоограничения – какой шаг будет стимулировать игроков инициативно проверять организаторов и сообщать о нарушениях;

7) предлагается ввести невозможность использования игроком более одного счета для осуществления всех расчетов с организатором азартных игр, что позволит в дальнейшем эффективно реагировать на поведение игрока с признаками игровой зависимости.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полномочия Комиссии по регулированию азартных игр разделят между двумя органами – парламент одобрил законопроект

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована, а ее полномочия разделят между двумя разными органами – Верховная Рада одобрила законопроект.

Растаможка легковых авто через Дію – правильность определения таможенной стоимости авто будет производиться по Базе Минцифры

Подача таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля будет происходить через Дію, а правильность определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по базе данных, которую будет формировать Министерство цифровой трансформации.

На увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд грн

Финансовые расчеты к законопроекту об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 тысяч человек содержат цифру об общей потребности в дополнительных расходах из бюджета на 2024 год почти 8 млрд грн.

В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Рада одобрила законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела единолично, но не все – Верховная Рада приняла закон

Изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется ВАКС коллегиально в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по делам о топ-коррупции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео