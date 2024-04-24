Полномочия Комиссии по регулированию азартных игр разделят между двумя органами – парламент одобрил законопроект

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована, а ее полномочия разделят между двумя разными органами – Верховная Рада одобрила законопроект.

Полномочия ныне действующей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) разделят между двумя разными органами. Это предусматривает принятый 24 апреля в первом чтении законопроект 9256-д по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Таким образом, проектом предлагается распределить полномочия Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), деятельность которой прекращается между центральным органом исполнительной власти (ЦОИВ), обеспечивающим формирование государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей и ЦОИВ, реализующим государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей.

При этом Заключительными и переходными положениями на Кабинет Министров возлагается задача в течение одного месяца со дня вступления в силу закона определить центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей, а также обеспечить образование центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей.

Таким образом, из положений проекта следует, что в механизме государства вместо одного органа в сфере организации и проведения азартных игр, выпуска и проведения лотерей (сейчас Комиссии) в соответствующей сфере должны функционировать два ЦОИВ.

Как отметил Комитет в своем заключении к законопроекту, доработанный проект Закона предусматривает трансформацию ключевых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр путем отказа от коллегиального статуса регулятора – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Вместе с тем, в отличие от проектов №9256 от 1.05.2023 и №9256-1 от 16.05.2023, доработанный проект Закона предусматривает четкое распределение полномочий КРАИЛ между центральным органом исполнительной власти, который будет формировать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр. на уровне определенного Кабинетом Министров профильного министерства, и центральным органом исполнительной власти, который будет ее реализовать.

Такое распределение базируется на требованиях Закона «О центральных органах исполнительной власти», направленных на повышение эффективности процессов лицензирования и государственного надзора в этой сфере путем разграничения функции принятия нормативно-правовых актов и обеспечения их реализации.

Кроме того, доработанный проект Закона предлагает систему изменений, направленных на ужесточение требований к организаторам азартных игр, а также ограничение негативного влияния азартных игр на общество, в частности:

1) предусматривается ужесточение требований к рекламе азартных игр (в том числе запрет рекламы в сети Интернет, запрет спекуляций по теме войны и волонтерства, а также ограничение возможности злоупотреблений спонсорством для прикрытия рекламы и т.п.). Наряду с этим предлагается увеличение штрафных санкций за нарушение в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;

2) уточняются и детализируются порядок и последствия проведения фактических проверок (в том числе методом контрольных закупок);

3) вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по выявлению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии (включая четкие механизмы реагирования для блокировки доступа);

4) установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр;

5) в целях предупреждения и преодоления игровой зависимости предусматривается, что требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, на период военного положения вводится новое основание для включения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;

6) для повышения добросовестности организаторов азартных игр по обеспечению невозможности доступа к азартным играм лицам, включенным в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вводится механизм компенсации в пользу игрока, которому организатор не обеспечил невозможность участия в азартной игре несмотря на заявленные игроком самоограничения – какой шаг будет стимулировать игроков инициативно проверять организаторов и сообщать о нарушениях;

7) предлагается ввести невозможность использования игроком более одного счета для осуществления всех расчетов с организатором азартных игр, что позволит в дальнейшем эффективно реагировать на поведение игрока с признаками игровой зависимости.

Автор: Наталья Мамченко

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