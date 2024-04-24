Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор розділять між двома органами – парламент схвалив законопроект

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована, а її повноваження розділять між двома різними органами – Верховна Рада схвалила законопроект.

Повноваження нині діючої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) розділять між двома різними органами. Це передбачає ухвалений 24 квітня в першому читанні законопроект 9256-д стосовно боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Отже, проектом пропонується розподілити повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), діяльність якої припиняється між центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей, та ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей.

При цьому Прикінцевими та перехідними положеннями на Кабінет Міністрів покладається завдання протягом одного місяця з дня набрання чинності законом визначити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей, а також забезпечити утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей.

Таким чином, з положень проекту випливає, що у механізмі держави замість одного органу у сфері організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей (наразі Комісії) у відповідній сфері мають функціонувати два ЦОВВ.

Як зазначив Комітет у своєму висновку до законопроекту, доопрацьований проект Закону передбачає трансформацію ключових засад державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор шляхом відмови від колегіального статусу регулятора – Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Разом з тим, на відміну від проектів №9256 від 1.05.2023 та №9256-1 від 16.05.2023, доопрацьований проект Закону передбачає чіткий розподіл повноважень КРАІЛ між центральним органом виконавчої влади, який формуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор (на рівні визначеного Кабінетом Міністрів профільного міністерства), та центральним органом виконавчої влади, який її реалізуватиме.

Такий розподіл базується на вимогах Закону «Про центральні органи виконавчої влади», що має на меті підвищити ефективність процесів ліцензування та державного нагляду у цій сфері шляхом розмежування функції прийняття нормативно-правових актів та забезпечення їх реалізації.

Крім того, доопрацьований проект Закону пропонує систему змін, спрямованих на посилення вимог до організаторів азартних ігор, а також обмеження негативного впливу азартних ігор на суспільство, зокрема:

1) передбачається посилення вимог до реклами азартних ігор (у тому числі заборона реклами в мережі Інтернет, заборона спекуляцій на темі війни та волонтерства, а також обмеження можливості зловживань спонсорством для прикриття реклами тощо). Поряд із цим пропонується збільшення штрафних санкцій за порушення у цій сфері (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у тому числі повторне порушення передбачено як нову підставу для анулювання ліцензії організатора азартних ігор;

2) уточнюються та деталізуються порядок і наслідки проведення фактичних перевірок (у тому числі методом контрольних закупівель);

3) запроваджується система заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, у тому числі шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії (включно з чіткими механізмами реагування для блокування доступу);

4) встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор;

5) у цілях попередження та подолання ігрової залежності передбачається, що вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) встановлюватимуться Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, на період воєнного стану запроваджується нова підстава для включення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

6) для підвищення добросовісності організаторів азартних ігор щодо забезпечення неможливості доступу до азартних ігор особам, які включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, запроваджується механізм компенсації на користь гравця, якому організатор не забезпечив неможливість участі в азартній грі попри заявлені гравцем самообмеження – такий крок стимулюватиме гравців ініціативно перевіряти організаторів і повідомляти про порушення;

7) пропонується запровадити неможливість використання гравцем більше ніж одного рахунка для здійснення всіх розрахунків із організатором азартних ігор, що дозволить в подальшому ефективно реагувати на поведінку гравця з ознаками ігрової залежності.

Автор: Наталя Мамченко

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