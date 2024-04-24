Гармонізація українського митного законодавства з європейським: Парламент прийняв за основу законопроект

Законопроект передбачає імплементацію деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу.

У середу, 24 квітня, Верховною Радою прийнято за основу проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу (№ 10411). Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проект розроблено з метою виконання взятих Україною зобов’язань щодо гармонізації українського митного законодавства з законодавством ЄС.

Проектом пропонується імплементувати в митне законодавство України:

- концепцію митного представництва, подібну тій, яка існує в країнах ЄС.

- європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів.

Крім того, проектом пропонується привести положення МКУ щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх тимчасового зберігання під митним контролем у відповідність до Регламентів ЄС, а також удосконалити критерії надання авторизацій на застосування спрощень.

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