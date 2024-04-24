Практика судів
  1. Законодавство

Гармонізація українського митного законодавства з європейським: Парламент прийняв за основу законопроект

14:01, 24 квітня 2024
Законопроект передбачає імплементацію деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу.
Гармонізація українського митного законодавства з європейським: Парламент прийняв за основу законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 24 квітня, Верховною Радою прийнято за основу проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу (№ 10411). Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проект розроблено з метою виконання взятих Україною зобов’язань щодо гармонізації українського митного законодавства з законодавством ЄС.

Проектом пропонується імплементувати в митне законодавство України:

- концепцію митного представництва, подібну тій, яка існує в країнах ЄС.

- європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів.

Крім того, проектом пропонується привести положення МКУ щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх тимчасового зберігання під митним контролем у відповідність до Регламентів ЄС, а також удосконалити критерії надання авторизацій на застосування спрощень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор розділять між двома органами – парламент схвалив законопроект

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована, а її повноваження розділять між двома різними органами – Верховна Рада схвалила законопроект.

Розмитнення легкових авто через Дію – правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою Мінцифри

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

На збільшення чисельності Прикордонної служби на 15 тисяч осіб вже у 2024 році може знадобитися додатково 7,9 млрд грн

Фінансові розрахунки до законопроекту про збільшення чисельності Державної прикордонної служби на 15 тисяч осіб містить цифру про загальну потребу у додаткових видатках з бюджету на 2024 рік майже 8 млрд грн.

В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Рада схвалила законопроект

Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.

Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи одноособово, але не всі – Верховна Рада прийняла закон

Змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється ВАКС колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого у справах про топ-корупцію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео