Гармонизация украинского таможенного законодательства с европейским: Рада приняла за основу законопроект

Законопроект предусматривает имплементацию некоторых положений Таможенного кодекса Европейского союза.

В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла за основу проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза (№ 10411). Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Проект разработан во исполнение взятых Украиной обязательств по гармонизации украинского таможенного законодательства с законодательством ЕС.

Проектом предлагается имплементировать в таможенное законодательство Украины:

- концепцию таможенного представительства, подобную той, которая существует в странах ЕС.

- европейский подход к обобщению положений, касающихся таможенных режимов.

Кроме того, проектом предлагается привести положения ТКУ по доставке, предъявлению товаров, а также их временному хранению под таможенным контролем в соответствие с Регламентами ЕС, а также усовершенствовать критерии предоставления авторизаций на применение упрощений.

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