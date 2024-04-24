Пил із Сахари дістався України: більшу територію накривають «жовті брудні дощі»

Пилові часточки уже накрили південні та центральні регіони та поширюватимуться і далі на північ.

Фото: Суспільне Черкаси

у середу, 24 квітня, пил із Сахари, який напередодні накрив Грецію, дістався території нашої держави. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як відомо, пилові часточки уже накрили південні та центральні регіони та поширюватимуться і далі на північ.

Метеорологи опублікували супутникові знімки, на яких чітко видно просування пилу, який позначений рожевим кольором.

Синоптики зазначають, що оскільки на більшій частині країни сьогодні прогнозуються дощі, вони перехоплять частинки пилу краплями води у хмарах та опадах, тому пил із Сахари швидше вимиватиметься з атмосфери.

«Втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими», - кажуть в Укргідрометеоцентрі.

Синоптики прогнозують, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, а з п'ятниці на суботу атмосфера очиститься, відступивши на схід.

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