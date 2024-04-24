Нафту та газовий конденсат можуть віднести до підакцизних товарів

В Україні хочуть запровадити систему контролю за обігом нафти, газового конденсату та розчинників.

У середу, 24 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №10215 про детенизація ринку нафтопродуктів (контролю за обігом нафти, газового конденсату та розчинників). Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «За» віддали 279 народних обранців.

Зміни спрямовані на боротьбу з незаконним обігом палива та з неякісним автомобільним пальним.

Зазначається, що нові правила передбачають віднесення до підакцизної групи товарів нафти та газового конденсату. Це дозволить контролювати їхній оборот і сприятиме зменшенню на ринку неякісного пального, а також збільшенню надходжень до бюджетів.

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