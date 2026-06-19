Чи можуть повторно відкрити справу після повернення військового із СЗЧ

Після повернення до служби суд закриває кримінальне провадження.

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У Міністерстві оборони України роз’яснили, чи існує ризик повторного відкриття кримінального провадження щодо військовослужбовця, який повернувся на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

У відомстві зазначили, що після повернення військовослужбовця до виконання обов’язків суд ухвалює рішення про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Закриття справи оформлюється саме ухвалою суду.

Як пояснили у Міноборони, таке судове рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку протягом семи днів.

Після завершення цього строку та набрання рішенням законної сили кримінальне провадження не може бути відкрито повторно.

Зауважимо, що запровадження експериментального проекту з добровільного повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, викликало хвилю запитань. Міністерство оборони України опублікувало низку роз’яснень, які охоплюють технічні аспекти роботи застосунку «Армія+», процедуру вибору частин, терміни прибуття та правові гарантії для бійців.

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