Повернення з СЗЧ: покроковий гід на основі офіційних роз'яснень Міноборони

Міноборони надало відповіді на питання, що найбільше турбують військовослужбовців у СЗЧ.

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Запровадження експериментального проекту з добровільного повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, викликало хвилю запитань. Міністерство оборони України підготувало низку роз’яснень, які охоплюють технічні аспекти роботи застосунку «Армія+», процедуру вибору частин, терміни прибуття та правові гарантії для бійців.

Умови участі

Нова програма є тимчасовою та поширюється на військовослужбовців ЗСУ, ДССТ та НГУ, у яких статус СЗЧ зафіксовано до 12.06.2026 року.

Подати рапорт на добровільне повернення з правом вибору частини потрібно до 20.09.2026. Після цієї дати процедура зміниться на менш лояльну через резервні батальйони та суди.

Повернутися можна лише до частин із затвердженого списку, що доступний на szch.army.gov.ua і виключно в межах своєї структури ЗСУ — до ЗСУ, НГУ — до НГУ.

Військовий може вказати бажаний напрям (наприклад, пілот БпЛА), а рекрутер нової частини допоможе підібрати вакансію під час розгляду рапорту.

Вибір частини

Списки доступних частин затверджуються Міноборони для ЗСУ і ДССТ та ГУ НГУ для гвардійців.

Рапорт подається через Армія+, рекрутингові центри (тільки для ЗСУ) або безпосередньо в частину.

Не можна подати кілька рапортів одночасно. Також неможливо відкликати або змінити рапорт після його погодження.

Військовий може вказати бажану посаду (механік, пілот БпЛА тощо), але остаточне рішення — за рекрутером частини.

Технічні питання та помилки в Армія+

Найчастіше запитання стосуються статусу «Зафіксовано відсутність на службі» (червона стрічка).

Що робити, якщо військовий перебуває в СЗЧ, але червона стрічка «Зафіксовано відсутність на службі» не відображається: потрібно оновити застосунок до версії 3.2.2, переавторизуватися і зачекати 15 хвилин. Якщо це не допомогло — звернутися до техпідтримки в застосунку.

потрібно оновити застосунок до версії 3.2.2, переавторизуватися і зачекати 15 хвилин. Якщо це не допомогло — звернутися до техпідтримки в застосунку. Якщо стрічка залишилася червоною і після повернення: оновлення триває 2–3 доби, іноді до 7–30 днів. Військовому варто уточнити у командира, чи подана доповідь до ВСП.

оновлення триває 2–3 доби, іноді до 7–30 днів. Військовому варто уточнити у командира, чи подана доповідь до ВСП. Помилковий статус СЗЧ: якщо боєць не був у СЗЧ, але статус з’явився, потрібно перевірити в «Армія ID», яка частина подала дані. Якщо це поточна частина — командир має подати доповідь про помилку до ВСП. Якщо інша — писати в підтримку Армія+. Якщо командир не проводить перевірку, відмовляється розглядати рапорт або питання не вирішується необхідно звертатись до військовї служби правопорядку, Головного управління захисту прав військовослужбовців, або Офісу військового омбудсмена.

Процедура подання та розгляду рапорту

Подати рапорт можна через Армія+, центри рекрутингу або напряму до частини. Одночасно дозволяється мати лише один активний рапорт.

Строки для ЗСУ та ДССТ: розгляд триває до 7 днів. Після погодження з’являється статус «У дорозі», і у вас є 5 днів на прибуття.

Строки для Нацгвардії: розгляд — до 96 годин. Необхідно обов’язково додати рекомендаційний лист від нової частини. Після наказу Командувача НГУ є 48 годин на прибуття.

Відхилення рапорту: основні причини — некоректні дані, відсутність документів (для НГУ) або вибір частини іншої структури. Причина відхилення має бути вказана в застосунку.

Безпека при переміщенні та статус «У дорозі»

Одним із ключових питань є захист від затримання під час слідування до частини.

Біла стрічка «У дорозі» в Армія ID або паперовий припис є законною підставою для переміщення.

У разі ігнорування статусу поліцією чи ТЦК, слід негайно телефонувати на гарячу лінію Міноборони: 0 800 605 100.

Соціальні гарантії та відновлення виплат

Харчування поновлюється в день прибуття до частини.

Грошове та речове забезпечення поновлюється після зарахування до списків особового складу, що зазвичай займає до 7 днів.

Нова програма гарантує, що протягом 6 місяців військового не можуть перевести до іншої частини без письмової згоди, крім випадків реорганізації частини.

Кримінальна відповідальність

Міноборони наголошує, що добровільне повернення є ключовою умовою для врегулювання ситуації за законом.

Перший випадок: Згідно з ч. 5 ст. 401 КК України, особи, які вперше вчинили СЗЧ, можуть уникнути відповідальності за умови згоди командира та звернення до суду.

Згідно з ч. 5 ст. 401 КК України, особи, які вперше вчинили СЗЧ, можуть уникнути відповідальності за умови згоди командира та звернення до суду. Повторні випадки: У тексті нового порядку немає прямої заборони на повернення для тих, хто вчинив СЗЧ повторно, проте можливість закриття справи для них згідно з КК України залишається юридично обмеженою.

Контакти для допомоги

У разі будь-яких проблем, таких як відхилення рапорту без обгрунтування, відмова у перевірці, ігнорування рапорту, технічні проблеми із застосунком — необхідно звертатися до служби техпідтримкм, і до Військової служби правопорядку або Офісу військового омбудсмена.

Гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100

ВСП: (044) 454-73-08

Офіс омбудсмена: [email protected]

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